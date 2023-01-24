В Новосибирске задержали экс-директора театра «Красный факел»

Источник РБК в правоохранительных органах отметил, что речь идет об Александре Кулябине. 23 декабря его уволили с поста главы театра.
На Кулябина заведено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Прокуратура утверждает, что ущерб может составлять 1,8 млн рублей. Другие подробности дела не раскрываются.
Дома у театрального деятеля прошли обыски. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года, его сын — Тимофей Кулябин — был главным режиссером театра с 2015-го по апрель 2022 года. После начала российской военной операции на Украине Кулябин-младший выступил против нее и уехал из страны.
В Большом театре отменили показы оперы «Дон Паскуале» в постановке Кулябина, из репертуара «Красного факела» убрали все его спектакли.