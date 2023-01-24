В Новосибирске задержали экс-директора театра «Красный факел»

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года, его сын — Тимофей Кулябин — был главным режиссером театра с 2015-го по апрель 2022 года. После начала российской военной операции на Украине Кулябин-младший выступил против нее и уехал из страны.