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В Новосибирске задержали экс-директора театра «Красный факел»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:03

При взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД был задержан бывший директор новосибирского театра «Красный факел». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник РБК в правоохранительных органах отметил, что речь идет об Александре Кулябине. 23 декабря его уволили с поста главы театра.

На Кулябина заведено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Прокуратура утверждает, что ущерб может составлять 1,8 млн рублей. Другие подробности дела не раскрываются.

Дома у театрального деятеля прошли обыски. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года, его сын — Тимофей Кулябин — был главным режиссером театра с 2015-го по апрель 2022 года. После начала российской военной операции на Украине Кулябин-младший выступил против нее и уехал из страны.

В Большом театре отменили показы оперы «Дон Паскуале» в постановке Кулябина, из репертуара «Красного факела» убрали все его спектакли.

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