Adult Swim разорвал сотрудничество с обвиненным в насилии соавтором «Рика и Морти»

Канал Adult Swim прекратил сотрудничество с соавтором, исполнительным продюсером и звездой мультсериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом. Об этом сообщает Deadline.
Такое решение было принято на фоне выдвинутых против него обвинений в домашнем насилии. Персонажи, которым Ройланд подарил свой голос (Рик Санчес и Морти Смит), будут переозвучены.
Ройланд также является соавтором и участником озвучивания сериала «Обратная сторона Земли» на Hulu и исполнительным продюсером комедии «Человек-коала». По данным Deadline, новости об его участии в этих шоу появятся в ближайшее время.
Ранее прокуратура округа Ориндж предъявила обвинения соавтору «Рика и Морти» по уголовному делу 2020 года о домашнем насилии и лишении свободы с применением угрозы, насилия, мошенничества или обмана.
Ройланд свою вину не признал. В случае обвинительного приговора ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Адвокат настаивает на невиновности своего клиента, отмечая, что «у нас есть все основания полагать, что дело будет прекращено, как только окружная прокуратура завершит методичный анализ доказательств».