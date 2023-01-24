Белла Рамзи и Педро Паскаль рассказали о первой встрече друг с другом в шоу «Get To Know Me»

HBO Max опубликовал новый выпуск ютьюб-шоу «Get To Know Me» с Беллой Рамзи и Педро Паскалем. В нем актеры отвечают на вопросы зрителей и рассказывают истории о себе.
Рамзи и Паскаль впервые снялись вместе в «Игре престолов». Белла сыграла упрямую Лианну Мормонт, а Педро — целеустремленного Оберина Мартелла. Теперь актеры играют в новом проекте HBO — бьющем рекорды и получившем признание критиков — сериале по видеоигре The Last of Us.
В шоу «Get To Know Me» актеры должны были ответить на вопрос: «Какой предмет из мира „Игры престолов“ вы бы принесли в The Last of Us». Паскаль выбрал халат Оберина, а Рамзи доспехи из восьмого сезона. «Я мог бы крутиться вокруг, а ты бы защищала меня», — пошутил актер, подчеркивая позже, что на ее фоне он всего лишь швейцар в горчичном халате.
В видео актеры также вспомнили, что впервые познакомились сразу на съемочной площадке. До этого они не встречались, так как были введены коронавирусные ограничения.
Помимо этого, Рамзи призналась, что узнала о выборе ее на роль Элли во время работы над другим проектом. Затем актриса рассказала, что не снималась на протяжении шести месяцев, на что Паскаль отшутился, что, наоборот, хотел бы взять перерыв.
В сериале «The Last of Us» Рамзи исполнила роль 14-летней девочки по имени Элли, а Паскаль — контрабандиста Джоэла. По сюжету он должен вывести ее из карантинной зоны, чтобы с ее помощью спасти мир от глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом.
Первую серию проекта, вышедшую 16 января, за сутки посмотрели 4,7 млн зрителей. Второй эпизод шоу стартовал еще лучше, собрав 5,7 млн просмотров. По данным Deadline, это самый большой рост аудитории драматического сериала ко второй неделе за всю историю оригинальных проектов HBO.