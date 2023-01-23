Кэмерон стал единственным режиссером, сразу три фильма которого заработали более 2 млрд долларов

Обоих «Мстителей» сняли братья Руссо. Так что до недавнего времени они делили с Кэмероном звание режиссеров, снявших наибольшее число фильмов, заработавших более 2 млрд. Быстрее всего эту отметку удалось достичь «Мстителям: Финал», они сделали это за 11 дней. У «Аватара: Путь воды» на сборы в 2 млрд ушло 37 дней. А, к примеру, у «Титаника» — 5233 дня.