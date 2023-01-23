Кэмерон стал единственным режиссером, сразу три фильма которого заработали более 2 млрд долларов

Кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» преодолели отметку в 2 млрд долларов. Таким образом, режиссер картины Джеймс Кэмерон стал единственным человеком в мире, снявшим сразу три фильма, которые заработали более 2 млрд долларов, пишет TMZ.
Две другие его ленты, принесшие более 2 млрд, — первый «Аватар» (2,9 млрд) и «Титаник» (2,1 млрд).
Кроме фильмов Кэмерона, есть только три картины, преодолевшие эту отметку, все они принадлежат Disney. Это «Мстители: Финал» (2,7 млрд), «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» (2,071 млрд) и «Мстители: Война бесконечности» (2,052 млрд).
Обоих «Мстителей» сняли братья Руссо. Так что до недавнего времени они делили с Кэмероном звание режиссеров, снявших наибольшее число фильмов, заработавших более 2 млрд. Быстрее всего эту отметку удалось достичь «Мстителям: Финал», они сделали это за 11 дней. У «Аватара: Путь воды» на сборы в 2 млрд ушло 37 дней. А, к примеру, у «Титаника» — 5233 дня.
Некоторые сцены третьего и четвертого «Аватара» снимались вместе со второй частью. Кэмерон делал это, чтобы избежать проблем с взрослением подростков-актеров. Недавно режиссер заявил, что кассовый успех «Пути воды» дает гарантию того, что еще два сиквела доберутся до экранов. Премьера третьей части намечена на 20 декабря 2024 года, четвертой — на декабрь 2026-го.