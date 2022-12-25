Кэмерон заранее снимал сцены третьего и четвертого «Аватаров», пока не выросли актеры-подростки

В «Аватаре-2» появляется сразу несколько юных персонажей, среди которых дети Джейка Салли и Нейтири — Тук (Тринити Джо-Ли Блисс, которую утвердили на роль в семилетнем возрасте, а сейчас ей 13) и Спайдер (Джек Чемпион, которому на съемках было 12 лет, а сейчас уже 18). По словам Кэмерона, первый, второй и третий акты четвертого фильма нужно было снять в одно время, потому что Чемпион «рос как сорняк».