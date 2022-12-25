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Кэмерон заранее снимал сцены третьего и четвертого «Аватаров», пока не выросли актеры-подростки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:32

Джеймс Кэмерон заранее снимал некоторые сцены из «Аватара-3» и «Аватара-4», чтобы избежать проблем с взрослением актеров. Режиссер в интервью Entertainment Weekly дал этому название — эффект «Очень странных дел».

В «Аватаре-2» появляется сразу несколько юных персонажей, среди которых дети Джейка Салли и Нейтири — Тук (Тринити Джо-Ли Блисс, которую утвердили на роль в семилетнем возрасте, а сейчас ей 13) и Спайдер (Джек Чемпион, которому на съемках было 12 лет, а сейчас уже 18). По словам Кэмерона, первый, второй и третий акты четвертого фильма нужно было снять в одно время, потому что Чемпион «рос как сорняк».

«В противном случае вы получаете эффект „Очень странных дел“: персонажи должны все еще быть в старшей школе, но они выглядят так, как будто бы им по 27 лет. Мы сделаем так, чтобы это не мешало верить в происходящее на экране», — сказал Кэмерон. Он дважды отметил, как ему нравится сериал Netflix, несмотря на проблему взросления актеров.

В том же интервью продюсер Джон Ландау сказал, что все новые персонажи из «Аватара-2» появятся в следующих фильмах. «Так что вы можете ждать Меткаина в следующих фильмах. Есть и другие кланы, которые мы представим третьей и четвертой картине», — добавил он.

Предполагается, что франшиза будет состоять из пяти фильмов. Однако Кэмерон недавно предположил, что «Аватар» может остановиться после третьей части, если не будет кассового успеха.

«Аватар-3» уже отснят одновременно с «Путем воды». Его релиз запланирован на 20 декабря 2024 года.

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