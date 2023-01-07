Ранее СМИ писали о двух миллиардах долларов, которые должен заработать «Путь воды», чтобы продолжению дали зеленый свет. Однако сам Кэмерон, по его словам, никаких сумм перед собой не ставил: «Я говорил, что второй „Аватар“ должен стать одним из самых кассовых фильмов в истории, и кто‑то добавил к цитате эту цифру. На самом деле необходимая сумма меньше».