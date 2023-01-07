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«Аватар-2» заработал больше 1,5 млрд долларов. Джеймс Кэмерон заявил, что следующим фильмам — быть

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

«Аватар: Путь воды» собрал в прокате по всему миру 1,51 млрд долларов, следует из данных на 5 января. Режиссер Джеймс Кэмерон уверен, что фильм с легкостью перешагнет «цифру безубыточности», и он снимет продолжение.

«Учитывая темпы сборов, фильм выйдет на окупаемость уже через несколько дней. Похоже, что мне не отвертеться — придется выпускать остальные части», — сказал Кэмерон. Для третьего и четвертого фильма, по оценке постановщика, понадобится еще шесть или семь лет.

По его словам, вскоре начнутся обсуждения с ведущими специалистами Disney насчет третьей части, которая уже отснята. «Аватару-3» предстоит расширенный пост-продакшн, «когда делают всю эту компьютерную магию».

Некоторые сцены для четвертого «Аватара» тоже уже отсняты, добавил Кэмерон. «Мы начали франшизу. Мы начали сагу, которая теперь может разыгрываться в нескольких фильмах», — сказал он.

Ранее СМИ писали о двух миллиардах долларов, которые должен заработать «Путь воды», чтобы продолжению дали зеленый свет. Однако сам Кэмерон, по его словам, никаких сумм перед собой не ставил: «Я говорил, что второй „Аватар“ должен стать одним из самых кассовых фильмов в истории, и кто‑то добавил к цитате эту цифру. На самом деле необходимая сумма меньше».

Бюджет «Аватара-2» оценивается в более чем 400 млн долларов, а расходы на маркетинг составили не менее 600 млн.

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