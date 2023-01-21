Вице-премьер Абрамченко: к 2050 году в океане пластика будет больше, чем рыбы

К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы, если человечество не изменит нынешние темпы потребления. Каждый год в океан попадает 10 млн тонн пластика, рассказала РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она назвала чудовищной ситуацию, когда каждый банан или конфета продаются в отдельной упаковке. «И это сделали мы как потребители, все вместе. Ногами за это голосовали много лет. Бизнес шел нам навстречу и просто монетизировал наши желания», — считает Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что сейчас основной задачей государства является стимулирование бизнеса к инвестированию в этап утилизации, а захоронение отходов должно быть снижено в два раза. Для этого нужно в том числе менять культуру потребления, подчеркнула она.
«Несмотря на как будто бы забытую ESG-повестку, российский бизнес готов вкладываться в новые технологии по утилизации. Я сама удивилась: мы только запустили в прошлом году проект „Экономика замкнутого цикла“, как 25 компаний на вновь создаваемых площадках под экотехнопарки уже заключили соглашения и будут строить 44 производства», — поделилась Абрамченко.
В 2020 году экоактивисты выяснили, что больше всего пластиковых отходов выбрасывают компании Coca-Cola, Pepsi и Nestle. Бутылки Coca-Cola находят чаще всего на пляжах, в реках и парках в 51 из 55 стран, участвовавших в опросе.
В январе «Яндекс Еда» перестала по умолчанию добавлять пластиковые наборы в заказы из ресторанов и кафе, чтобы сократить количество пластика, попадающего в окружающую среду. За 2022 год сервис планирует довести долю заказов без приборов до 30%.