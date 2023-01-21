Вице-премьер Абрамченко: к 2050 году в океане пластика будет больше, чем рыбы

«Несмотря на как будто бы забытую ESG-повестку, российский бизнес готов вкладываться в новые технологии по утилизации. Я сама удивилась: мы только запустили в прошлом году проект „Экономика замкнутого цикла“, как 25 компаний на вновь создаваемых площадках под экотехнопарки уже заключили соглашения и будут строить 44 производства», — поделилась Абрамченко.