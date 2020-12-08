Эко-активисты выяснили, какие компании выбрасывают больше всего пластика

Третий год подряд лидерами антирейтинга оказываются Coca-Cola , Pepsi и Nestle. По словам активистов, за это время компаниям не удалось сократить количество утилизируемого пластика.

Эко-активисты из организации «Освободись от пластика» провели исследование в 55 странах мира и выяснили, какие компании выбрасывают больше всего пластиковых отходов. Итоги исследования опубликовали на сайте движения.

Бутылки Coca-Cola находят чаще всего на пляжах, в реках и парках в 51 из 55 стран, участвовавших в опросе. Год назад мусор компании лидировал в 37 государствах из 51.

«Крупнейшие в мире корпорации, загрязняющие окружающую среду, утверждают, что они упорно работают над решением проблемы загрязнения, но вместо этого они продолжают производить вредные одноразовые пластиковые упаковки», — заявила координатор кампании «Освободитесь от пластика» Эмма Пристленд.

В ежегодном аудите организации приняли участие 15 тыс. волонтеров по всему миру. В 2020 году они нашли самое большое количество пластикового мусора — 346 тыс. единиц. В 63% случаев на отходах можно было определить логотип компании.