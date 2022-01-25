«Яндекс.Еда» сократит расходы пластика на 50 тонн в год

«Яндекс.Еда» перестала по умолчанию добавлять пластиковые наборы в заказы из ресторанов и кафе в целях сократить количество пластика, попадающего в окружающую среду. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Теперь заказы будут приезжать с приборами, только если пользователи сами укажут нужное количество. Нововведение будет касаться всех видов приборов, включая вилки, ложки, ножи, трубочки, мешалки для напитков, а также всего в пластиковой упаковке (влажные салфетки, зубочистки и палочки для азиатских блюд).

За 2022 год сервис планирует довести долю заказов без приборов до 30%. Следовательно, примерно 50 тонн пластика не попадет в окружающую среду. Инициативу «Яндекс.Еды» уже поддержали 4000 ресторанов, в том числе сети «Старбакс» и «Шоколадница».

«Не класть по умолчанию пластиковые приборы в заказы — это не требование, а рекомендация сервиса. Если ресторан станет ее придерживаться, это поможет не только сократить количество пластикового мусора, но и поддержать или даже повысить рейтинг заведения на сервисе», — отмечает сервис.

Кроме того, «Яндекс.Еда» будет напоминать в приложении пользователям о вреде пластика для экологии и подсказывать, что приборы лучше заказывать, если без них совсем не обойтись.