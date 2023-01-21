Måneskin выпустили альбом «Rush!»

Над пластинкой работали продюсер Макс Мартин и автор песен Джастин Трантер. Первый написал ряд мировых хитов для Backstreet Boys, Бритни Спирс, Пинк, Тейлор Свифт и The Weeknd, а второй — для Fall Out Boy, Imagine Dragons, Селены Гомес и Джастина Бибера.