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Måneskin выпустили альбом «Rush!»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:48

Итальянская рок-группа Måneskin выпустила третий студийный альбом «Rush!». Послушать его можно здесь.

В нем 16 треков, включая ранее вышедшие «Mammamia», «Supermodel», «The Loneliest» и «Gossip». Последний сингл был записан вместе с гитаристом Rage Against the Machine Томом Морелло.

Над пластинкой работали продюсер Макс Мартин и автор песен Джастин Трантер. Первый написал ряд мировых хитов для Backstreet Boys, Бритни Спирс, Пинк, Тейлор Свифт и The Weeknd, а второй — для Fall Out Boy, Imagine Dragons, Селены Гомес и Джастина Бибера.

Накануне участники группы «поженились» друг на друге, чтобы отпраздновать выпуск «Rush!». Церемонию музыкантам устроил стриминговый сервис Spotify.

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Бритни СпирсЭйбeл ТесфайеТом МореллоДжастин Бибер
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