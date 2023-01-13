Клип Майли Сайрус, сингл Måneskin и еще один дисс на Моргенштерна*: главные пятничные релизы

«Эта песня — ода людям, которых я вижу каждый день, людям, живущим на грани, выбирающим жизнь вне общества, к лучшему или к худшему», — объяснил задумку Келе. Музыкант признался, что после пандемии проводит дома намного больше времени, гораздо больше гуляет по своему району и замечает людей, которых раньше не замечал, и теперь посвятил им «любовное письмо».