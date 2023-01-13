Клип Майли Сайрус, сингл Måneskin и еще один дисс на Моргенштерна*: главные пятничные релизы

В эту январскую пятницу Майли Сайрус предлагает посмотреть (если получится) ее новый клип, группы Måneskin и Paramore — оценить их новые синглы, а Гуф вслед за Оксимироном* выпускает дисс на Моргенштерна*. Какие еще музыкальные новинки появились в эту пятницу — в нашей подборке.
Майли Сайрус
«Flowers»
Майли Сайрус поделилась клипом на заглавный сингл со своего восьмого студийного альбома «Endless Summer Vacation». В видео певица танцует, тренируется и плавает в бассейне.
Песня посвящена неудачному браку с Лиамом Хемсвортом и вышла в день рождения актера. Посмотреть видео из России без вспомогательных сервисов не получится, но вот ссылка и кадр.
Måneskin
«Gossip»
Итальянская рок-группа Måneskin выложила сингл, записанный вместе с гитаристом Rage Against The Machine Томом Морелло. Получилась ритмичная рок-н-ролльная песня.
В преддверии релиза фронтмен Måneskin Дамиано Давид побрил голову. Судя по реакциям самих музыкантов, они в восторге от результата. Отдельно итальянцы отметили, что работа бок о бок с Морелло для них была мечтой, которая теперь осуществилась.
Paramore
«C’est Comme Ça»
Американская альтернативная рок-группа Paramore выпустила уже третий сингл со своего нового альбома «This Is Why». В этом треке, по словам вокалистки Хейли Уилльямс, она пытается покончить с зависимостью от повествования о выживании. Она сказала, что в жизни Paramore настали «гораздо более стабильные времена», чем прежде, но приспособиться к новому состоянию артистке непросто.
«This Is Why» выйдет 10 февраля. Это первый альбом Paramore после «After Laughter» 2017 года .
Келе
«True Love Knows No Death»
Вокалист британской инди-группы Bloc Party Келе Окереке выпустит свой шестой студийный альбом «The Flames, Pt. 2» в марте. Еще в ноябре он дал послушать заглавный сингл «Vandal», а сегодня вернулся с «True Love Knows No Death».
«Эта песня — ода людям, которых я вижу каждый день, людям, живущим на грани, выбирающим жизнь вне общества, к лучшему или к худшему», — объяснил задумку Келе. Музыкант признался, что после пандемии проводит дома намного больше времени, гораздо больше гуляет по своему району и замечает людей, которых раньше не замечал, и теперь посвятил им «любовное письмо».
Американские рэперы Gucci Mane и Kodak Black воссоединились, чтобы релизнуть трек «King Snipe» и клип на него. Рэдрик Делантик Дэвис и Билл Кахан Капри (их настоящие имена) в видео тусят на большой вечеринке с пластиковыми стаканчиками в руках, читают строчки в студии и на фоне дорогого спорткара.
«King Snipe» — еще одна строчка в длинном списке совместных работ Gucci и Kodak. Достаточно вспомнить «Vibin in This Bih» 2016 года, «Wake Up in the Sky» с Бруно Марсом 2018-го, «Big Boy Diamonds» 2019-го и «I Knew It» 2020-го.
Noize MC*, Монеточка, «Порнофильмы» и другие российские музыканты, уехавшие из страны
«После России»
Российские музыканты, уехавшие из страны, выпустили альбом «После России». В нем можно услышать песни на стихи эмигрантов, покинувших Россию в первой половине XX века.
Свои записи — всего их 16 — представили Noize MC*, Монеточка, Вадик Королев и Евгения Попова, Миша Дымов и Мила Варавина, Мириам Сехон и Василий Зоркий, Шым из «Касты», Хмыров, Наум Блик и R.A.SVET, а также группы «Порнофильмы», RSAC, «Ногу свело!», «АлоэВера», «Сансара» и Tequilajazzz. В основу легли стихи Георгия Иванова, Юрия Иваска, Вадима Андреева, Николая Туроверова и других поэтов.
Шарлот
Без названия
В телеграм-канале Шарлота появился ролик с архивными кадрами, который начинается со слов: «Шарлот покинул нас, но оставил музыкальное творение». На фоне играет ранее не опубликованная музыканта.
В ночь перед релизом на странице Шарлота во «ВКонтакте» появилось сообщения о его смерти: «Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля». Отец певца не смог подтвердить или опровергнуть информацию, а пользователи предположили, что так артист хочет напомнить о себе и анонсировать новый релиз.
Гуф
«Про пуделя»
Рэпер Гуф записал ответный дисс на Алишера Моргенштерна*. В треке Алексей Долматов (его настоящее имя) сквозь непрерывный мат обвиняет уфимского рэпера в том, что тот «не привык отвечать за свой базар», и напоминает ему, что тот еще слишком молод.
«Есть понятие „уважение к старшим“ / Для тебя это неважно», — уверяет Гуф, перед этим называя свой возраст (43 года). Он просит перестать Моргенштерна «на всю страну нести про меня такую ***** [фигню]», а иначе «получится неразбериха».
Мы не можем дать ссылку на дисс, так как в нем есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете послушать «Про пуделя» на ютьюб-канале Гуфа.
* Моргенштерн, Оксимирон и Noize MC признаны Минюстом РФ иностранным агентом.