Клип Майли Сайрус, сингл Måneskin и еще один дисс на Моргенштерна*: главные пятничные релизы

«King Snipe» — еще одна строчка в длинном списке совместных работ Gucci и Kodak. Достаточно вспомнить «Vibin in This Bih» 2016 года, «Wake Up in the Sky» с Бруно Марсом 2018-го, «Big Boy Diamonds» 2019-го и «I Knew It» 2020-го.