Måneskin в преддверии выхода нового альбома «поженились» друг на друге

«Свадьба» прошла во дворец в Риме Палаццо Бранкаччо под руководством итальянского модельера Алессандро Микеле. В присутствии рэпера Machine Gun Kelly, режиссеров База Лурмана и Паоло Соррентино каждый из рокеров пообещал «вечную верность друг другу» и обменялись кольцами.