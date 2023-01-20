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Måneskin в преддверии выхода нового альбома «поженились» друг на друге

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:23

Участники итальянской рок-группы Måneskin «поженились» друг на друге, чтобы отпраздновать выпуск своего нового альбома «Rush!». Церемонию музыкантам устроил стриминговый сервис Spotify.

«Свадьба» прошла во дворец в Риме Палаццо Бранкаччо под руководством итальянского модельера Алессандро Микеле. В присутствии рэпера Machine Gun Kelly, режиссеров База Лурмана и Паоло Соррентино каждый из рокеров пообещал «вечную верность друг другу» и обменялись кольцами.

В конце церемонии они устроили концерт. Видео можно посмотреть в инстаграме* Spotify.

«Rush!», третий альбом победителей Евровидения, выйдет 21 января. В нем будут синглы «MAMMAMIA», «Supermodel», «The Loneliest» и «La Fine».

13 января Måneskin поделились треком «Gossip», записанный вместе с гитаристом Rage Against the Machine Томом Морелло. Он тоже войдет в «Rush!».

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Паоло СоррентиноТом Морелло
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