Måneskin в преддверии выхода нового альбома «поженились» друг на друге

Участники итальянской рок-группы Måneskin «поженились» друг на друге, чтобы отпраздновать выпуск своего нового альбома «Rush!». Церемонию музыкантам устроил стриминговый сервис Spotify.
«Свадьба» прошла во дворец в Риме Палаццо Бранкаччо под руководством итальянского модельера Алессандро Микеле. В присутствии рэпера Machine Gun Kelly, режиссеров База Лурмана и Паоло Соррентино каждый из рокеров пообещал «вечную верность друг другу» и обменялись кольцами.
В конце церемонии они устроили концерт. Видео можно посмотреть в инстаграме* Spotify.
«Rush!», третий альбом победителей Евровидения, выйдет 21 января. В нем будут синглы «MAMMAMIA», «Supermodel», «The Loneliest» и «La Fine».
13 января Måneskin поделились треком «Gossip», записанный вместе с гитаристом Rage Against the Machine Томом Морелло. Он тоже войдет в «Rush!».
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