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Минкульт ждет старта обменных проектов с Китаем после возобновления туризма

Денис Ламехов
Сегодня в 19:48

Министерство культуры РФ ждет начала обменных проектов с Китаем после возобновления туризма, заявила руководительница ведомства Ольга Любимова. Ее цитирует ТАСС.

«Мы очень ждем гастролей, очень ждем в Большом театре России Большой театр Китая», — добавила она. Ранее публично о подобном совместном проекте не сообщалось. По словам Любимовой, российские кинематографисты готовы привезти свои игровые и анимационные ленты на китайские фестивали.

«Планов у нас сейчас огромное количество», — заявила глава Минкульта. Ранее работу с Китаем по культурной линии анонсировал Михаил Швыдкой. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщал, что музей готовится «к большой деятельности и выставочным обменам с Китаем, когда он прекратит карантины».

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Минкультуры РоссииЭрмитаж
люди
Михаил ШвыдкойМихаил ПиотровскийОльга Любимова
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