Минкульт ждет старта обменных проектов с Китаем после возобновления туризма

«Мы очень ждем гастролей, очень ждем в Большом театре России Большой театр Китая», — добавила она. Ранее публично о подобном совместном проекте не сообщалось. По словам Любимовой, российские кинематографисты готовы привезти свои игровые и анимационные ленты на китайские фестивали.