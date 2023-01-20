Минкульт ждет старта обменных проектов с Китаем после возобновления туризма

Министерство культуры РФ ждет начала обменных проектов с Китаем после возобновления туризма, заявила руководительница ведомства Ольга Любимова. Ее цитирует ТАСС.
«Мы очень ждем гастролей, очень ждем в Большом театре России Большой театр Китая», — добавила она. Ранее публично о подобном совместном проекте не сообщалось. По словам Любимовой, российские кинематографисты готовы привезти свои игровые и анимационные ленты на китайские фестивали.
«Планов у нас сейчас огромное количество», — заявила глава Минкульта. Ранее работу с Китаем по культурной линии анонсировал Михаил Швыдкой. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщал, что музей готовится «к большой деятельности и выставочным обменам с Китаем, когда он прекратит карантины».