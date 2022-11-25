Швыдкой: возобновление культурного обмена возможно со странами, способными дать гарантии

Cпецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что возобновление культурного обмена (включая вывоз произведений искусства из России на временные выставки) возможно со странами, которые смогут дать государственные гарантии возврата художественных работ. Его цитирует ТАСС.
«Это прежде всего Китайская Народная Республика, как только она откроется от пандемических ограничений. Я думаю, здесь большое поле для сотрудничества, и не только в области музейной деятельности, но и во всех сферах нашего сотрудничества по гуманитарным направлениям», — сообщил Швыдкой.
Среди других государств, которые могли бы предоставить гарантии на художественные произведения, он перечислил Вьетнам и Индию.
Швыдкой убежден, что в дальнейшем, в ситуации снятия санкций, перед вывозом экспонатов в страны Запада необходимо будет урегулировать ряд правовых вопросов. «Мы видим, что происходит с нашими финансовыми активами, а ведь произведения искусства являются такой же материальной ценностью. Другой вопрос, что все зависит от партнеров», — заявил он.
По его мнению, нет необходимости торопиться в вопросе вывоза произведений искусства за пределы страны, а лучше сосредоточиться на показе коллекций в российских музеях: «Примеры добросовестного сотрудничества известны, но я бы пока не рисковал».
В апреле стало известно, что работы из собраний Эрмитажа, музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина», Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина и Музея Востока были задержаны на финской границе на фоне санкций. Они возвращались с выставок в Италии и Японии. Все произведения были возвращены в собрания своих институций.