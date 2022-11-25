Швыдкой: возобновление культурного обмена возможно со странами, способными дать гарантии

«Это прежде всего Китайская Народная Республика, как только она откроется от пандемических ограничений. Я думаю, здесь большое поле для сотрудничества, и не только в области музейной деятельности, но и во всех сферах нашего сотрудничества по гуманитарным направлениям», — сообщил Швыдкой.