«КП»: после увольнения Назарова в московских театрах прошли дисциплинарные проверки

После увольнения из МХТ Дмитрия Назарова, раскритиковавшего военную операцию на Украине, в московских театрах прошли проверки. Об этом пишет «Комсомольская правда», не указывая источник информации.
По данным издания, комиссия из Минкульта проверила кадровую и трудовую дисциплину в МХТ и еще нескольких театрах, названия которых не уточняются.
«Комиссия изучала трудовые табели, листы посещаемости, кто на рабочем месте, а кто из артистов оформил творческий отпуск, и почему этот отпуск длится уже несколько месяцев, а в спектаклях появились вторые составы», — пишет КП.
По информации издания, причиной проверок стали слова Назарова о том, что «многие [россияне из театральной сферы] уехали», данные им в одном из интервью.
Ранее МК называл высказывания Назарова в интервью, где тот «откровенно поливал грязью Россию», причиной его увольнения из МХТ. О каком именно материале шла речь, не уточнялось. По всей видимости, причиной стало интервью, которое Назаров дал Ксении Лариной.
Об увольнении Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой из МХТ стало известно 13 января. В начале января в соцсетях и ряде телеграм-каналов стали распространяться однотипные сообщения с требованием запретить спектакль «Корень любви», в котором Назаров играет главную роль. В постах утверждалось, что актер ведет антироссийскую деятельность и глумится над спецоперацией. Авторы постов призывали прокуратуру и Следственный комитет проверить высказывания на дискредитацию армии России и фейки о ней.