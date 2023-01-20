Аудитория русскоязычных телеграм-каналов в 2022 году выросла в два раза

TGStat Agency также зафиксировала рост общего числа телеграм-каналов. В категории «Искусство» за 2022 год стало в два раза больше каналов. В категориях «Новости и СМИ», «Блоги», «Медицина», «Природа», «Игры», «Мода и красота», «Право» — более чем в полтора раза.