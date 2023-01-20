Аудитория русскоязычных телеграм-каналов в 2022 году выросла в два раза

Суммарное количество подписчиков русскоязычных телеграм-каналов в 2022 году выросло с 1 млрд до 2 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование рекламного агентства TGStat Agency.
Аналитики учитывали каналы на русском языке и идентифицированные как российские — при создании телеграм-канала его автор выбирает страну. Пользователь, который подписан сразу на несколько каналов, например пять, засчитывался пять раз.
Наибольший прирост суммарной аудитории произошел в марте 2022 года. Число неуникальных подписчиков русскоязычных телеграм-каналов выросло с 1,09 млрд до 1,3 млрд.
В целом в 2022 году самыми быстрорастущими стали каналы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (3 млн новых подписчиков), РИА «Новости» (2,6 млн) и Readovka (1,6 млн). Среди блогеров аудиторию сильнее всего нарастили Ксения Собчак (каналы «Осторожно, новости» и «Кровавая барыня»), Дмитрий Масленников, Влад Бумага и Илья Варламов (канал Varlamov News).
TGStat Agency также зафиксировала рост общего числа телеграм-каналов. В категории «Искусство» за 2022 год стало в два раза больше каналов. В категориях «Новости и СМИ», «Блоги», «Медицина», «Природа», «Игры», «Мода и красота», «Право» — более чем в полтора раза.
В декабре 2022-го аналитики Sensor Tower заявили, что Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе за 3 года. Самым продуктивным периодом для мессенджера за эти 3 года стали первые 3 квартала 2022 года.
Аудитория Telegram начала активно расти после блокировки Instagram* и Facebook* в России. Только в первые дни после соответствующего решения Роскомнадзора российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок.
* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.