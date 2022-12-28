Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе за три года

В период с 2019 по 2022 год пользователи Европы чаще всего скачивали мессенджер Telegram. Об этом свидетельствует исследование аналитиков Sensor Tower.
Наиболее популярным Telegram оказался в России, Турции и Франции. Самым продуктивным периодом для мессенджера за эти три года стали первые три квартала 2022 года.
Также в топ быстрорастущих мессенджеров попали Viber, Discord, WhatsApp и Signal. При этом у последних двух приложения в первых трех кварталах 2022 года было практически на 50 млн загрузок меньше, чем в тот же период 2019-го.
В топ-3 самых быстрорастущих приложений (не только мессенджеров) вошли TikTok, WhatsApp и Telegram. Аналитики считают, что в будущем году Telegram займет второе место в этом рейтинге.
Аудитория Telegram начала активно расти после блокировки Instagram* и Facebook* в России. Только в первые дни после соответствующего решения Роскомнадзора российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок.
*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.