Мак ДеМарко, Guided by Voices, Бикей Декада: главные музыкальные релизы пятницы

Вечно переменчивый сооснователь The Velvet Underground записал семнадцатый сольный лонгплей. Участники Animal Collective (и далеко не только они) среди приглашенных музыкантов, дань памяти покойной певицы Нико, с которой и VU, и сам Кейл записали свои важнейшие альбомы, а также реплика самого автора, которая как нельзя лучше описывает содержание записи: «Многие из этих песен были написаны в период траура и утраты. Все, кого я знаю, это почувствовали. Человечество влетело в кирпичную стену. Слишком много неконтролируемого уродства».