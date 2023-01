Мак ДеМарко, Guided by Voices, Бикей Декада: главные музыкальные релизы пятницы

Вторая для Мака инструментальная запись. Первая — «Some Other Ones» — вышла в середине 2010-х как бесплатный веб-альбом, но рифмуется новый LP не с ней, а с «Here Comes the Cowboy» (2019) — по переданному ощущению отстраненности, усталости. Здесь это чувство повторяется множество раз. Альбом писался в дороге, в долгой и ненамеренной поездке — заглавие каждой песни отсылает к месту, где песня была сочинена.