Мак ДеМарко, Guided by Voices, Бикей Декада: главные музыкальные релизы пятницы

Пятница традиционно полна музыкальными новинками. Выбрали самые примечательные из них.
Guided by Voices
«La La Land»
37-й альбом в бесконечном потоке релизов одной из самых плодовитых альтернативных рок-групп мира. «La La Land» начинается там, где завершилась предыдущая пластинка коллектива «Trembles and Goggles by Rank». Тот же более отполированный звук (все относительно — в данном случае для группы, прославившейся на поприще низкокачественной звукозаписи), тенденция к усложнению песенных структур и удлинению самих песен: боевиков по полторы минуты здесь нет. Лидер GBV Роберт Поллард и сам называет две последние работы коллектива компаньонами.
Mac DeMarco
«Five Easy Hot Dogs»
Вторая для Мака инструментальная запись. Первая — «Some Other Ones» — вышла в середине 2010-х как бесплатный веб-альбом, но рифмуется новый LP не с ней, а с «Here Comes the Cowboy» (2019) — по переданному ощущению отстраненности, усталости. Здесь это чувство повторяется множество раз. Альбом писался в дороге, в долгой и ненамеренной поездке — заглавие каждой песни отсылает к месту, где песня была сочинена.
John Cale
«Mercy»
Вечно переменчивый сооснователь The Velvet Underground записал семнадцатый сольный лонгплей. Участники Animal Collective (и далеко не только они) среди приглашенных музыкантов, дань памяти покойной певицы Нико, с которой и VU, и сам Кейл записали свои важнейшие альбомы, а также реплика самого автора, которая как нельзя лучше описывает содержание записи: «Многие из этих песен были написаны в период траура и утраты. Все, кого я знаю, это почувствовали. Человечество влетело в кирпичную стену. Слишком много неконтролируемого уродства».
Trippie Redd
«Mansion Musik»
Основа пятого релиза Триппи Рэда — рейдж-звук, подкласс трэпа с еще более агрессивной подачей и характерным жужжащим басом. Здесь же — гиперпоп и обычные трэповые трещотки, но в виде редких вкраплений. 25 треков, всего три из которых сольные. Список гостей впечатляет: Future, Lil Baby, Kodak Black, Chief Keef (он же в ответе за продакшен, заглавие пластинки реферирует к его «Mansion Musick», такому же намеренно исковерканному), Трэвис Скотт и Lil Durk. Есть и куплет покойного Juice WRLD.
Бикей Декада
«Как же так»
Читка под UK-гэридж-бит от уроженца Саратова, который ранее признался «Афише Daily», что слушает в равной степени Джеймса Блейка и Viagra Boys, любит The Velvet Underground и ведет параллельный проект с феноменальным названием «Джигги Поп». Прославился Бикей как исполнитель одомашненного R’n’B — звучащего, будто треки записаны собственными силами у себя дома (см. бедрум-поп). Судя по сообщениям в соцсетях исполнителя, к этой стилистике он намерен вернуться.