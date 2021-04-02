Бикей Декада выпустил альбом «Sorry Not Sorry». Он записан в жанре психоделического бедрум-R’n’B

Песни из альбома записаны в жанре психоделического бедрум-R’n’B. Все они полностью написаны и спродюсированы артистом, который называет «Sorry Not Sorry» своим очень личным релизом.

Новая пластинка продолжает предыдущую работу Бикея — альбом 2019 года под названием «Bike». По словам представителей музыканта, она отличается «более замысловатой и продуманной структурой как по музыке, так и по текстам».

«Афиша Daily» ранее рассказывала об уроженце Саратова, который записывает, по его же словам, «бедрум-R’n’B для неудачников». В прошлом году Бикей Декада участвовал в проекте «Афиша Homework».