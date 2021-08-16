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«Госуслуги» разослали предупреждение об опасности вейпа и болезни EVALI

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:43

Портал «Госуслуги» разослал россиянам предупреждение об опасности курения вейпа. В рассылке напомнили, что курильщики тяжелее переносят COVID-19. На это обратили внимание в твиттере.

В сообщении говорится, что электронные сигареты «вредны не меньше обычных» и в них тоже есть никотин. Также авторы письма отмечают, вещества для испарения смеси оседают в организме, повышая вероятность развития липоидной пневмонии — потенциально смертельного поражения легких.

Россиянам сообщили о появлении в мире EVALI — болезни вейперов. Из текста следует, что чаще всех ею страдают люди до 20 лет, а лечение проходят в отделениях реанимации и аппарата ИВЛ. «Спасти получается не всех», — написано в конце.

В июне в России выявили первый случай болезни EVALI. 17-летний подросток курил электронную сигарету всего полтора месяца — и этого хватило, чтобы оказаться подключенным к ИВЛ. Вскоре его выписали из больницы.

К началу 2020 года в США зарегистрировано 2758 случаев заболевания EVALI. За все время скончались от нее 64 человека.

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