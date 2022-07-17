ЛДПР требует запретить в России вейп и жидкий никотин

Либерально-демократическая партия России требует запретить электронные сигареты из‑за их губительного влияния на здоровье, сообщается в ее телеграм-канале. Соответствующий законопроект депутаты внесли в Госдуму.

«По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне», — рассказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

В сообщении ЛДПР рассказывается об изъятии в Москве «150 тыс. нелегальных одноразовых электронных сигарет, опасных для жизни» — в них было «чрезмерно высокое» содержание никотина. Их ввозили из азиатских стран по поддельным документам, а продавать планировали в интернет-магазинах.

В пресс-службе партии заявили, что законопроект готовился давно.

В июне 2021 года в России выявили первый случай болезни EVALI, которую также называют болезнью вейперов. 17-летний подросток курил электронную сигарету всего полтора месяца — и этого хватило, чтобы оказаться подключенным к ИВЛ. Вскоре его выписали из больницы.

Тем же летом «Госуслуги» разослали россиянам предупреждения об опасности курения вейпа. В сообщении говорилось, что электронные сигареты «вредны не меньше обычных» и в них тоже есть никотин.