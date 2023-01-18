На постере «Мэра Кингстауна» с лица персонажа Джереми Реннера убрали раны

Один из создателей шоу Хью Диллон одобрил инициативу стриминга. Он отметил, что Реннер после аварии со снегоочистителем получает много поддержки в сети. Диллон и соавтор Тейлор Шеридан уже придумывают идеи для третьего сезона, если актер будет готов вернуться к съемкам.