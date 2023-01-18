На постере «Мэра Кингстауна» с лица персонажа Джереми Реннера убрали раны

Paramount+ убрал раны с лица персонажа Джереми Реннера на постере сериала «Мэр Кингстауна» в знак поддержки после инцидента. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Один из создателей шоу Хью Диллон одобрил инициативу стриминга. Он отметил, что Реннер после аварии со снегоочистителем получает много поддержки в сети. Диллон и соавтор Тейлор Шеридан уже придумывают идеи для третьего сезона, если актер будет готов вернуться к съемкам.
2 января Реннер во время очистки снега возле дома попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу. Актер получил «ортопедические травмы и тупую травму груди» и потерял много крови. Его дважды оперировали.
4 января Реннер опубликовал первый пост после аварии. Он также выложил свое фото, на котором видны ссадины и раны на лице. Накануне актер сообщил о возвращении домой, где он уже успел посмотреть первую серию второго сезона «Мэра Кингстауна» вместе со своей семьей.