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На постере «Мэра Кингстауна» с лица персонажа Джереми Реннера убрали раны

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:16

Paramount+ убрал раны с лица персонажа Джереми Реннера на постере сериала «Мэр Кингстауна» в знак поддержки после инцидента. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Один из создателей шоу Хью Диллон одобрил инициативу стриминга. Он отметил, что Реннер после аварии со снегоочистителем получает много поддержки в сети. Диллон и соавтор Тейлор Шеридан уже придумывают идеи для третьего сезона, если актер будет готов вернуться к съемкам.

2 января Реннер во время очистки снега возле дома попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу. Актер получил «ортопедические травмы и тупую травму груди» и потерял много крови. Его дважды оперировали.

4 января Реннер опубликовал первый пост после аварии. Он также выложил свое фото, на котором видны ссадины и раны на лице. Накануне актер сообщил о возвращении домой, где он уже успел посмотреть первую серию второго сезона «Мэра Кингстауна» вместе со своей семьей.

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