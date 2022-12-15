Реклама
Новости
Paramount+ показал трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:59

Paramount+ опубликовал трейлер второго сезона драмы «Мэр Кингстауна» от режиссера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун»). Новые серии выйдут на стрим-сервисе 15 января.

Шоу рассказывает о самой влиятельной семье МакЛаски в Кингстауне, где главной процветающей областью является тюремный бизнес. В продолжении сериала герои столкнутся с последствиями тюремного бунта в финале первого сезона.

В сериале снялись Джереми Реннер («Мстители»), Дайанна Уист («Аферистка»), Хью Диллон («Ветреная река»), Тоби Бамтефа («Ведьмак»), Дерек Уэбстер («Служба новостей»), Эйдан Гиллен («Игра престолов») и Тейлор Хэндли («Покорители волн»).

Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступили Шеридан и Хью Диллон, которые вместе работали над сериалом «Йеллоустоун».

расскажите друзьям
люди
Хью ДиллонДжереми РеннерДерек УэбстерЭйдан Гиллен
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»