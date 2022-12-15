Paramount+ показал трейлер второго сезона «Мэра Кингстауна»

Paramount+ опубликовал трейлер второго сезона драмы «Мэр Кингстауна» от режиссера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун»). Новые серии выйдут на стрим-сервисе 15 января.
Шоу рассказывает о самой влиятельной семье МакЛаски в Кингстауне, где главной процветающей областью является тюремный бизнес. В продолжении сериала герои столкнутся с последствиями тюремного бунта в финале первого сезона.
В сериале снялись Джереми Реннер («Мстители»), Дайанна Уист («Аферистка»), Хью Диллон («Ветреная река»), Тоби Бамтефа («Ведьмак»), Дерек Уэбстер («Служба новостей»), Эйдан Гиллен («Игра престолов») и Тейлор Хэндли («Покорители волн»).
Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступили Шеридан и Хью Диллон, которые вместе работали над сериалом «Йеллоустоун».