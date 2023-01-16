Кастинг, уважение к игре и музыка: реакция зрителей на первую серию The Last of Us

«Абсолютно идеальный первый эпизод. Я большой поклонник игр The Last of Us, и я сел смотреть первый эпизод со всей своей семьей (никто из них никогда не играл в игры). Когда первый эпизод закончился, мы сидели в тишине, и моя мама сказала: „Я должна ждать следующую серию целую неделю?!“ Педро Паскаль — идеальный Джоэл. Как будто Джоэл у него в ДНК. А Белла Рамзи — идеальная Элли», — George A.