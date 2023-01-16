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Кастинг, уважение к игре и музыка: реакция зрителей на первую серию The Last of Us

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:17

Сегодня, в 5.00 по московскому времени, на HBO Max вышла первая серия долгожданного сериала по игре The Last of Us. В России проект официально не покажут.

Желающих посмотреть первый эпизод было так много, что сервис не выдержал наплыва и «сломался». Однако это не помешало сериалу получить рекордные рейтинги в онлайн-базах кино. На IMDb у новинки 9,6 балла из 10, на Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг достигает 96%.

Собрали реакцию зрителей на первую серию проекта.

«Какого **** [фига] шоу „The Last of Us“ до сих пор такое нервное, если я знаю эту историю наперед????! Боже, это потрясающе».

«Вау! Какое невероятное начало серии. Я, являясь большим поклонником игр, считаю, что сериал очень уважительно относится к ним, но при этом вносит изменения, против которых я не возражаю. Педро Паскаль и Белла Рамзи великолепно сыграли Джоэла и Элли. 10/10», — Elliot W.

«Я играю в The Last of Us в 2013 году и я смотрю „The Last of Us“ в 2023 году».

«The Last of Us станет золотым стандартом для адаптаций в будущем. Сериал прекрасно воплощает игру в жизнь, с небольшими изменениями, которые только улучшают сюжет и развитие персонажей. Педро Паскаль в роли Джоэла и Белла Рамзи в роли Элли — идеальный кастинг. Я с нетерпением жду продолжения этого путешествия и того, как сериал станет хитом, чего он и заслуживает», — Sean M.

«Я смотрю „The Last of Us“ и каждые 5 секунд говорю: „Это тоже было в игре“».

«Честно говоря, я очень переживал, что этот сериал не оправдает моих ожиданий. Первые 30 минут изменили это в мгновение ока. Напряжение и его нарастание были такими хорошими и напомнили о „Чернобыле“», — Robin S.

«The Last of Us одна из лучших игр и один из лучших сериалов», — @imvicctor_/Twitter

«Абсолютно идеальный первый эпизод. Я большой поклонник игр The Last of Us, и я сел смотреть первый эпизод со всей своей семьей (никто из них никогда не играл в игры). Когда первый эпизод закончился, мы сидели в тишине, и моя мама сказала: „Я должна ждать следующую серию целую неделю?!“ Педро Паскаль — идеальный Джоэл. Как будто Джоэл у него в ДНК. А Белла Рамзи — идеальная Элли», — George A.

«Посмотрел первый эпизод The Last of Us, и это довольно круто с теми небольшими изменениями, которые они внесли в сюжет игры. Нравится, насколько напряженным и быстрым был уже первый эпизод. И, судя по опыту, дальше будет только лучше, так как требуется несколько серий, чтобы я действительно проникся».

«Атмосфера и окружение практически идентичны игре. Звуковое оформление настолько хорошее, что я слышу детский плач и крики людей за стеной. Декорации потрясающие, особенно когда начинается вспышка (вспышка мутировавшего грибка кордицепса. — Прим. ред.)», — Krisna K.

В соцсетях и на Rotten Tomatoes отзывы от зрителей в основном только положительные. Отрицательные встречаются крайне редко, в основном они связаны с «плохим» кастингом актеров на главные роли.

«Ужасный выбор актеров. Подрывает отличную историю видеоигры», — Gleamer L.

«Они испортили его, как я и предполагал. Когда кто‑то вроде меня хочет пересмотреть классику вроде этой, нам нравится, чтобы она была близка к оригиналу. Промахи в кастинге и переигрывание сценария каждый раз портят фильм», — . R.

«Я рад, что мексиканец получил главную роль в этом сериале, но вместо Педро Паскаля они могли бы взять какого‑нибудь другого мексиканского актера. Тот парень, который играл Нэмора в „Черной пантере-2“, был бы гораздо лучше», — Gregor M.

В завершение делимся с вами вступительными титрами The Last of Us под музыку от двукратного лауреата премий «Оскар» Густаво Сантаолальи.

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