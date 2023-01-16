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«Каро Октябрь» представит премьеру ленты «Хищники» — она участвовала в программе Канн в 2022-м

Денис Ламехов
Сегодня в 17:47

Кинотеатр «Каро Октябрь» проведет премьерный показ психологического триллера испанского режиссера Родриго Сорогойена «Хищники». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Лента (ее заглавие на галисийском языке — «As bestas», его русская версия — фактически дословный перевод) названа в честь популярного в ряде областей Испании праздника Рапа-дас-Бестас.

«Перед тем как отпустить своих лошадей обратно в горы, местные коневоды состригают им гриву, чтобы таким образом избавить животных от паразитов. Это действие, одновременно красивое и жестокое, напоминает борьбу и танец, в котором человек и животное противостоят друг другу, пока один из них не победит», — пишет прокатчик картины, компания Capella Film.

В центре повествования фильма — противостояние «своих» и «чужих»: «Это история с ярко выраженным конфликтом между городской парой, приехавшей в деревню за лучшей жизнью, и ее местными жителями».

«Афиша Daily» публиковала трейлер ленты, а критик Егор Москвитин внес ее в список главных киноработ уходящего года. Премьера «Хищников» состоялась на Каннском фестивале в 2022 году, в Москве же первый показ состоится 22 января 2023-го. Билеты — на «Афише». Адрес кинотеатра «Каро Октябрь»: Москва, Новый Арбат, 24.

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Родриго СорогойенЕгор Москвитин
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