Кинотеатр «Каро Октябрь» проведет премьерный показ психологического триллера испанского режиссера Родриго Сорогойена «Хищники». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Лента (ее заглавие на галисийском языке — «As bestas», его русская версия — фактически дословный перевод) названа в честь популярного в ряде областей Испании праздника Рапа-дас-Бестас.
В центре повествования фильма — противостояние «своих» и «чужих»: «Это история с ярко выраженным конфликтом между городской парой, приехавшей в деревню за лучшей жизнью, и ее местными жителями».
«Афиша Daily» публиковала трейлер ленты, а критик Егор Москвитин внес ее в список главных киноработ уходящего года. Премьера «Хищников» состоялась на Каннском фестивале в 2022 году, в Москве же первый показ состоится 22 января 2023-го. Билеты — на «Афише». Адрес кинотеатра «Каро Октябрь»: Москва, Новый Арбат, 24.