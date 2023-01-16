«Перед тем как отпустить своих лошадей обратно в горы, местные коневоды состригают им гриву, чтобы таким образом избавить животных от паразитов. Это действие, одновременно красивое и жестокое, напоминает борьбу и танец, в котором человек и животное противостоят друг другу, пока один из них не победит», — пишет прокатчик картины, компания Capella Film.