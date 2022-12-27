Публикуем трейлер ленты «Хищники». Она участвовала в Каннах-2022 и выйдет в российский прокат

Там добавляют: «Назвать картину „As bestas“ было решено вслед за популярным во многих областях Испании праздником Рапа-дас-Бестас. <…> Перед тем как отпустить своих лошадей обратно в горы, местные коневоды состригают им гриву, чтобы таким образом избавить животных от паразитов. Это действие, одновременно красиво и жестокое, напоминает борьбу и танец, в котором человек и животное противостоят друг другу пока один из них не победит».