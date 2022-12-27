Публикуем трейлер ленты «Хищники». Она участвовала в Каннах-2022 и выйдет в российский прокат

Психологический триллер испанского режиссера Родриго Сорогойена «Хищники» (на галисийском — «As bestas») выйдет в российский прокат 2 февраля. «Афиша Daily» публикует трейлер картины, участвовавшей в Каннском кинофестивале в 2022 году и номинированной на премию «Гойя» — в том числе в категории «Лучшая кинолента».
«[Фильм] изначально задумывался как история о противостоянии „своих“ и „чужих“. Это история с ярко выраженным конфликтом между городской парой, приехавшей в деревню за лучшей жизнью, и ее местными жителями», — описывает завязку повествования прокатчик ленты, компания Capella Film.
Там добавляют: «Назвать картину „As bestas“ было решено вслед за популярным во многих областях Испании праздником Рапа-дас-Бестас. <…> Перед тем как отпустить своих лошадей обратно в горы, местные коневоды состригают им гриву, чтобы таким образом избавить животных от паразитов. Это действие, одновременно красиво и жестокое, напоминает борьбу и танец, в котором человек и животное противостоят друг другу пока один из них не победит».
Главные роли исполняют многократные номинанты на премию «Сезар» Марина Фоис и Дени Меноше. Первая часть истории — мужская, вторая — женская. На противостоянии мужского и женского строится другой важный конфликт картины.
Ее снимали сразу на трех языках — французском, галисийском и испанском. «Мы искали правду и натурализм. <…> Начали с местного кастинга в городах в поисках аутентичности, а не актерского опыта. Таким образом, мы собрали состав, который объединил всемирно известных актеров с непрофессиональными дебютантами, играющими важные роли», — заявил Сорогойен.
Премьера фильма в России прошла в рамках открытия II фестиваля «Хоррор Фест», где лента получила приз «Лучший фильм: Выбор зрителей — жюри кинокритиков», а также спецнаграду большого жюри «За мастерское создание саспенса в социальной драме». Билеты на российские показы картины — на «Афише».