Михаила Ходорковского* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

За это бизнесмен должен будет выплатить 300 тыс. рублей. Изначально его судили по части второй статьи 19.7.5-4 КоАП («Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иноагента, обязанности по указанию этого статуса»), затем дело переквалифицировали на часть третью статьи 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иноагента»).