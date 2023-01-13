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Михаила Ходорковского* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:07

Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского* за нарушение правил маркировки физлица-иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

За это бизнесмен должен будет выплатить 300 тыс. рублей. Изначально его судили по части второй статьи 19.7.5-4 КоАП («Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иноагента, обязанности по указанию этого статуса»), затем дело переквалифицировали на часть третью статьи 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иноагента»).

Ходорковский был включен в реестр иноагентов 20 мая за «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках финансирования на сайте министерства указывается Украина.

В 2021 году Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность европейской организации Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»). «[Она] представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в прокуратуре.

* Михаил Ходорковский признан физлицом-иноагентом.

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