Михаила Ходорковского* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского* за нарушение правил маркировки физлица-иноагента. Об этом сообщает ТАСС.
За это бизнесмен должен будет выплатить 300 тыс. рублей. Изначально его судили по части второй статьи 19.7.5-4 КоАП («Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иноагента, обязанности по указанию этого статуса»), затем дело переквалифицировали на часть третью статьи 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иноагента»).
Ходорковский был включен в реестр иноагентов 20 мая за «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках финансирования на сайте министерства указывается Украина.
В 2021 году Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность европейской организации Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»). «[Она] представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в прокуратуре.
* Михаил Ходорковский признан физлицом-иноагентом.