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Ходорковского и Каспарова внесли в реестр физлиц-иноагентов

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:15

Минюст России внес бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

На сайте министерства сказано, что они осуществляли политическую деятельность и получали иностранное финансирование: Ходорковский с Украины, а Каспаров с Украины и из США.

Теперь в реестре физлиц-иноагентов находится семь человек. Ранее Минюст внес в него Моргенштерна*, Леонида Волкова, Владимира Кара-Мурзу, Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

3 марта Госдума одобрила поправку к «закону Димы Яковлева», согласно которой в России появится единый реестр информации о физлицах, которые являются иноагентами или связаны с ними. В него будут включаться физические лица, которые являются иноагентами, включены в реестр СМИ-иноагентов, а также те, кто работал или был членом НКО-иногента.

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