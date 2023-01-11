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Максима Галкина* лишили региональных наград в Кузбассе

Виктория Шанина
Сегодня в 09:24

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение лишить региональных наград Максима Галкина*. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Речь идет об ордене Почета Кузбасса и медали «За веру и добро». Причина — совершение Галкиным «поступка, порочащего его как награжденного».

Как отмечает «Коммерсант», с соответствующей просьбой к губернатору обратился региональный совет ветеранов. Там заявили, что Максим Галкин, как «публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы», недостоин отечественных наград.

Максима Галкина признали иноагентом 16 сентября. Причинами назвали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности. Позже, комментируя решение Минюста, Галкин заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.

* Максим Галкин признан в России иноагентом.

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Максим ГалкинСергей Цивилев
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