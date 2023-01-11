Максима Галкина* лишили региональных наград в Кузбассе

Максима Галкина признали иноагентом 16 сентября. Причинами назвали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности. Позже, комментируя решение Минюста, Галкин заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.