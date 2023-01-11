Максима Галкина* лишили региональных наград в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение лишить региональных наград Максима Галкина*. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Речь идет об ордене Почета Кузбасса и медали «За веру и добро». Причина — совершение Галкиным «поступка, порочащего его как награжденного».
Как отмечает «Коммерсант», с соответствующей просьбой к губернатору обратился региональный совет ветеранов. Там заявили, что Максим Галкин, как «публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы», недостоин отечественных наград.
* Максим Галкин признан в России иноагентом.
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