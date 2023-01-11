«Дом дракона», «Фабельманы» и Зендая: лауреаты «Золотого глобуса»

В 2022 году победителем 79-го «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм-драма» стала лента Джейн Кэмпион «Власть пса», основанная на одноименном романе Томаса Сэвиджа 1967 года. Режиссер также получила статуэтку за свою работу, а Коди Смит-МакФи — за «Лучшую мужскую роль второго плана».