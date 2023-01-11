«Дом дракона», «Фабельманы» и Зендая: лауреаты «Золотого глобуса»

Завершилась юбилейная, 80-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Трансляция мероприятия велась на стриминговой платформе Peacock, имена лауреатов 2023 года опубликовал CNN.
Обладателем «Золотого глобуса» как лучший драматический сериал стал приквел «Игры престолов» — картина «Дом дракона». Среди фильмов в аналогичной номинации победили «Фабельманы» Стивена Спилберга.
Лучшим актером в драматическом сериале стал Кевин Костнер, снявшийся в «Йеллоустоун». Лучшей актрисой — Зендая («Эйфория»). В тех же номинациях среди фильмов лауреатами стали Остин Батлер («Элвис») и Кейт Бланшетт («Тар»).
Вот список остальных лауреатов
Фильмы
- Лучшая комедия/мюзикл — «Банши Инишерина»
- Лучший анимационный фильм — «Пиноккио»
- Лучший актер комедии/мюзикла — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
- Лучшая актриса комедии/мюзикла — Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
- Лучший актер второго плана — Джонатан Ке Кван («Всё везде и сразу»)
- Лучшая актриса второго плана — Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»)
- Лучший режиссер — Стивен Спилберг («Фабельманы»)
- Лучший сценарист — Мартин МакДона («Банши Инишерина»)
Сериалы
- Лучшая комедия/мюзикл — «Начальная школа „Эбботт“»
- Лучший мини-сериал — «Белый лотос»
- Лучший актер комедии/мюзикла — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса комедии/мюзикла — Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
- Лучший актер второго плана в драме/комедии — Тайлер Джеймс Уилльямс («Начальная школа „Эбботт“»)
- Лучшая актриса второго плана в драме/комедии — Джулия Гарнер («Озарк»)
- Лучший актер мини-сериала — Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Лучшая актриса мини-сериала — Аманда Сейфрид («Разрыв»)
- Лучшая роль актера второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме — Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
Список номинантов «Золотого глобуса» был объявлен 12 декабря. Среди лент, не получивших награду, оказались: «Аватар: Путь воды», «Уэнсдэй», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Топ Ган: Мэверик». Других номинантов 2023 года можно найти по ссылке.
В 2022 году победителем 79-го «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм-драма» стала лента Джейн Кэмпион «Власть пса», основанная на одноименном романе Томаса Сэвиджа 1967 года. Режиссер также получила статуэтку за свою работу, а Коди Смит-МакФи — за «Лучшую мужскую роль второго плана».