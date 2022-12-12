«Тар», «Элвис» и новый «Аватар»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 80-й премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы.
Награждение состоится 10 января. Ниже список претендентов на статуэтки в основных категориях (полный — здесь).
Лучшая драма
• «Аватар: Путь воды», реж. Джеймс Кэмерон
• «Элвис», реж. Баз Лурман
• «Фабельманы», реж. Стивен Спилберг
• «Тар», реж. Тодд Филд
• «Топ Ган: Мэверик», реж. Джозеф Косински
Лучший режиссер
• Джеймс Кэмерон, «Аватар: Путь воды»
• Дуэт Дэниэлов, «Все везде и сразу»
• Баз Лурман, «Элвис»
• Мартин МакДона, «Банши Инишерина»
• Стивен Спилберг, «Фабельманы»
Лучшая драматическая актриса
• Кейт Бланшетт, «Тар»
• Оливия Колман, «Империя света»
• Виола Дэвис, «Королева-воин»
• Ана де Армас, «Блондинка»
• Мишель Уильямс, «Фабельманы»
Лучший драматический актер
• Остин Батлер, «Элвис»
• Брендан Фрейзер, «Кит»
• Хью Джекман, «Сын»
• Билл Найи, «Живой»
• Джереми Поуп, «Инспекция»
Лучшая комедия или мюзикл
• «Вавилон», реж. Дэмьен Шазелл
• «Банши Инишерина», реж. Мартин МакДона
• «Все везде и сразу», реж. дуэт Дэниэлов
• «Достать ножи: Стеклянная луковица», реж. Райан Джонсон
• «Треугольник печали», реж. Рубен Эстлунд
Лучший драматический сериал
• «Лучше звоните Солу»
• «Корона»
• «Дом Дракона»
• «Озарк»
• «Разделение»
Лучший комедийный/музыкальный сериал
• «Начальная школа „Эбботт“»
• «Медведь»
• «Хитрости»
• «Убийства в одном здании»
• «Уэнздей»
В 2022 году победителем 79-го «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм-драма» стала лента Джейн Кэмпион «Власть пса», основанная на одноименном романе Томаса Сэвиджа 1967 года. Режиссер также получила статуэтку за свою работу, а Коди Смит-МакФи — за «Лучшую мужскую роль второго плана».