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Анна Делви собирается запустить реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы

Семён Гудошников
Сегодня в 18:02

Анна Делви (Сорокина) разрабатывает реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы. Об этом пишет Page Six со ссылкой на ее адвоката Дункана Левина.

Концепция шоу пока не разработана, и проект находится на раннем этапе. Однако планируется, что зрители узнают о Сорокиной как о талантливой художнице, познакомятся с ее искусством и дизайном (в тюрьме Сорокина занялась рисованием и выпустила коллекцию NFT).

Сейчас Делви и ее юрист ищут продюсерскую компанию, которая займется проектом. По его словам, у них есть несколько интересных возможностей и они ищут места, где Делви сможет рассказать свою историю.

«Побочные последствия уголовных судимостей действительно губительны. Все, с кем она разговаривает, изначально думают о ней как о мошеннице, и поэтому ей приходится нелегко», — отмечает он.

Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег от состоятельных друзей, которых она нашла в высшем обществе Нью-Йорка.

В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве и неоплате услуг, а через два года суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения. После этого девушку отправили в тюрьму, где она находилась до февраля 2021 года, когда ей удалось добиться досрочного освобождения.

Спустя месяц Сорокина была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тыс. долларов (в этом Сорокиной помог адвокат Левин).

В феврале 2022 года на Netflix вышел сериал «Изобретая Анну», основанный на истории Сорокиной, а в апреле в Нью-Йорке открылась ее персональная выставка картин.

Подробности по теме
Помятые в памяти: каким вышел сериал «Изобретая Анну» об аферистке Сорокиной
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