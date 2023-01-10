В 2023 году премия The World’s 50 Best впервые составит рейтинг лучших отелей

«За последние 20 лет [премия] The World’s 50 Best заработала репутацию компаса для последних и будущих тенденций в отрасли. Запуск [рейтинга] 50 лучших отелей мира в 2023 году является следующим шагом в том, чтобы бренд стал абсолютным куратором всего потребительского опыта — от путешествий и отелей до ресторанов и напитков», — говорится в релизе.