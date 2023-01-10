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В 2023 году премия The World’s 50 Best впервые составит рейтинг лучших отелей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:13

Премия The World’s 50 Best, которая ежегодно публикует список лучших ресторанов и баров мира по версии журнала The Restaurant Magazine, впервые в 2023 году представит рейтинг отелей. Об этом сообщается на официальном сайте награды.

«За последние 20 лет [премия] The World’s 50 Best заработала репутацию компаса для последних и будущих тенденций в отрасли. Запуск [рейтинга] 50 лучших отелей мира в 2023 году является следующим шагом в том, чтобы бренд стал абсолютным куратором всего потребительского опыта — от путешествий и отелей до ресторанов и напитков», — говорится в релизе.

The World’s 50 Best Restaurants считается самым престижным ресторанным рейтингом. 50 лучших ресторанов выбирает жюри из 1000 экспертов со всего мира — шеф-поваров, рестораторов, ресторанных критиков.

Как отмечает Bloomberg, премия The World’s 50 Best Restaurants известна тем, что помогает стать локальным заведениям более популярными. В пример издание приводит ресторан Noma в Копенгагене, который прошел путь от малоизвестного заведения до международного феномена, став лидером рейтинга 2010 года.

В 2022 году церемония награждения должна была впервые пройти в Москве. Однако организаторы перенесли мероприятие в Лондон из‑за спецоперации на Украине.

Также журнал The Restaurant Magazine ежегодно составляет рейтинг The World’s 100 Best Bars, в который входят лучшие бары со всего мира. В 2022-м петербургский бар El copitas и московский Insider Bar не попали в список (годом ранее они занимали десятую и тринадцатую позицию соответственно). Совладелец El copitas Игорь Зернов заявлял, что это «полностью политическое решение».

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