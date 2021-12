Петербургский бар El Copitas вошел в топ-10 лучших заведений мира

Петербургский бар El Copitas вновь был признан одним из лучших заведений мира. Он вошел в рейтинг The World’s 50 Best Bars и занял в нем восьмую строчку.

«Здесь, в крошечном скрытом подвале в Санкт-Петербурге, мексиканское гостеприимство в микрокосме. <…> В 2022 году мы увидим открытие El Copitas Apartments — креативным решением для жалоб на шум стала покупка квартиры над баром», — написали авторы рейтинга.

Лидером, как и в прошлом году, стал лондонский Connaught Bar, который составители перечня называют «триумфом с самого начала», для которого «совершенство стало абсолютным минимальным стандартом».

Вторую строчку заняло еще одно заведение из британской столицы — Tayer+Elementary. В топ-10 также попали барселонский Paradiso, афинский The Clumsies, бар Floreria Atlantico в Буэнос-Айресе, Licoreria Limantour в Мехико, гонконгский Coa, сингапурский Jigger & Pony и нью-йоркский Katana Kitten.

Лучшим московским баром, согласно рейтингу, стал Insider Bar — он оказался на 13-й строчке сразу за испанским Two Shmucks и мексиканским Hanky Panky. Insider Bar авторы списка назвали «интерпретацией футуристического бара, основанной на эффективном сосуществовании природы и технологий».

Среди других заведений The World’s 50 Best Bars — афинский Baba Au Rum, сингапурские Manhattan и Atlas, токийский The SG Club, римский Drink Kong, миланский 1930, сиднейские Maybe Sammy и Cantina OK!, а также мадридский Salmon Guru и парижский Little Red Door.