перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Росавиация запретила британским самолетам прилетать в Россию и пролетать над ней 12:35
Ресторанная премия The World’s 50 Best Restaurants не пройдет в Москве из‑за войны на Украине 12:10
Минобороны: российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС 11:55
iHerb/instagram
iHerb перестал доставлять заказы в Россию 11:33
В России выявили 123 460 новых случаев коронавируса 11:29
Новые санкции Евросоюза затронут 70% банковского рынка России 10:27
Зеленский: западные партнеры не окажут Украине военную поддержку 9:51
Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных 4:09
Su San Lee/Unsplash
Япония вводит новые санкции против России и прекращает выдачу виз 3:02
Банк России заявил о готовности оказать любую поддержку банкам, попавшим под санкции 2:30
Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию Украины 1:08
На участницу митинга в Москве завели уголовное дело. Она бросила в полицию коктейль Молотова 0:53
Под Воронежем упал самолет Ан-26. Экипаж погиб Вчера в 23:16
kremlin.ru
Путин: мы не можем полностью прогнозировать геополитические риски Вчера в 23:01
В Москве задержали 600 человек на несанкционированной акции Вчера в 22:11
Байден объявил о новых санкциях для России. Среди них нет отключения от SWIFT Вчера в 22:11
Украина заявила о потере контроля над Геническим районом Вчера в 21:13
Российские войска уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них — 11 аэродромов Вчера в 20:47
Военная операция на территории Украины, евро по 100 рублей и другие новости дня
Вчера в 20:41 дайджест
Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха» Вчера в 20:19
Отключить рекламу

Ресторанная премия The World’s 50 Best Restaurants не пройдет в Москве из‑за войны на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 12:10

Мировой ресторанный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants решил не проводить церемонию награждения в Москве из‑за войны на Украине. Организаторы планируют провести мероприятие в Лондоне, говорится в инстаграме проекта.

The World’s 50 Best Restaurants считается самым престижным ресторанным рейтингом. 50 лучших ресторанов выбирает жюри из 1000 экспертов со всего мира — шеф-поваров, рестораторов, ресторанных критиков.

Долгое время церемония проводилась в Лондоне, затем к принимающим городам добавились Нью-Йорк, Мельбурн и Сингапур. Этим летом впервые награждение должно было пройти в Москве, но 24 февраля организаторы решили перенести площадку.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить