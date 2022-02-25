Ресторанная премия The World’s 50 Best Restaurants не пройдет в Москве из‑за войны на Украине

Мировой ресторанный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants решил не проводить церемонию награждения в Москве из‑за войны на Украине. Организаторы планируют провести мероприятие в Лондоне, говорится в инстаграме проекта.

The World’s 50 Best Restaurants считается самым престижным ресторанным рейтингом. 50 лучших ресторанов выбирает жюри из 1000 экспертов со всего мира — шеф-поваров, рестораторов, ресторанных критиков.

Долгое время церемония проводилась в Лондоне, затем к принимающим городам добавились Нью-Йорк, Мельбурн и Сингапур. Этим летом впервые награждение должно было пройти в Москве, но 24 февраля организаторы решили перенести площадку.