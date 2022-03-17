В Казахстане арестовали франчайзи «Макдоналдса» Кайрата Боранбаева

Арестован олигарх, франчайзи «Макдоналдса» в Казахстане, России и Беларуси Кайрат Боранбаев. Он подозревается в хищении средств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

АФМ расследует уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Боранбаева задержан как подозреваемый, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Суд назначил Кайрату Боранбаеву меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

Как отмечает агентство, Боранбаев — родственник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном, погибшим в 2020 году.

Кайрат Боранбаев является франчайзи «Макдоналдса» в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России. Также он владеет рядом казахстанских компаний, включая компанию по управлению активами «Алмалы» и Казахстанскую нефтехимическую компанию «Кемикал». Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным и другими партнерами владеет Карагандинским фармацевтическим комплексом, который разливает российскую вакцину против ковида «Спутник V».