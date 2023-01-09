Телеканал «Дождь»* получил лицензию на вещание в Нидерландах

Телеканал «Дождь»* получил лицензию на коммерческое вещание в Нидерландах. Об этом стало известно из публикации на сайте голландского медиарегулятора.
Там сообщается, что в нидерландском законе о средствах массовой информации нет основания для отказа СМИ в лицензии. Разрешение выдали компании TVR Studios B.V. на срок в пять лет, начиная с 22 декабря 2022 года.
«Дождь»* подал заявку на телевизионную лицензию 6 декабря — в тот же день, когда лишился лицензии в Латвии. Латвийский регулятор аннулировал разрешение на вещание после некорректных слов в эфире ведущего Алексея Коростелева.
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвал лицензию у телеканала «Дождь»* 6 декабря, а спустя два дня его вещание было прекращено. Согласно официальному пояснению, решение приняли из‑за «угрозы национальной безопасности и общественному порядку».
Поводов для аннулирования лицензии, по данным Baltijas Balss, было несколько. «Дождь»* не обеспечил дублированную звуковую дорожку на национальном языке, показал карту с Крымом в составе России, а также назвал Вооруженные силы РФ «нашей армией».
Кроме того, за несколько дней до аннулирования лицензии ведущего Алексея Коростелева обвинили в возможной поддержке Российской армии. В эфире он произнес: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте». Ведущий был уволен, сам Коростелев и главред «Дождя»* Тихон Дзядко объяснили слова в эфире оговоркой и подчеркнули, что телеканал не помогает ВС России.