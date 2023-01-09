Медведев предложил поступать с предателями по законам военного времени

«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите», — описал проблему зампред Совбеза.