Медведев предложил поступать с предателями по законам военного времени

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поступать с «предателями, переметнувшимися к врагу», по «особым правилам военного времени». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите», — описал проблему зампред Совбеза.
Он заявил, что во время Великой Отечественной и других войн были «специальные правила», и их исполняли «тихие группы безукоризненно незаметных людей». Медведев считает, что такие правила необходимо применять к предателям, если закон «не работает или не достигает цели».
Дискуссия возникла после высказываний нескольких известных россиян в поддержку Украины. Последним громким случаем стало интервью Артура Смольянинова, в котором он заявил, что, если бы ему пришлось участвовать в военных действиях, он сражался бы на стороне Киева. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.