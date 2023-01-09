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Медведев предложил поступать с предателями по законам военного времени

Семён Гудошников
Сегодня в 14:14

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поступать с «предателями, переметнувшимися к врагу», по «особым правилам военного времени». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите», — описал проблему зампред Совбеза.

Он заявил, что во время Великой Отечественной и других войн были «специальные правила», и их исполняли «тихие группы безукоризненно незаметных людей». Медведев считает, что такие правила необходимо применять к предателям, если закон «не работает или не достигает цели».

На предложения Медведева ответил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас: «Конечно, [следует поступать] по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по Конституции и по закону».

Дискуссия возникла после высказываний нескольких известных россиян в поддержку Украины. Последним громким случаем стало интервью Артура Смольянинова, в котором он заявил, что, если бы ему пришлось участвовать в военных действиях, он сражался бы на стороне Киева. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

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Совет безопасности РФСовет ФедерацииГосдума
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Дмитрий МедведевАндрей КлишасАлександр БастрыкинАртур Смольянинов
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