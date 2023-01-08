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Актер Артур Смольянинов признался, что пошел бы воевать на стороне Украины

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

Российский актер Артур Смольянинов признался в интервью журналисту Кириллу Мартынову*, что согласился бы участвовать в специальной военной операции, но на стороне Вооруженных сил Украины.

Артист заявил, что ему безразлична судьба России и «ничего, кроме ненависти к людям с той стороны фронта» он бы не испытывал. Тем не менее, Смольянинов сказал, что не выбирает какую‑либо сторону.

«У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно», — объяснил актер.

Смольянинов добавил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия». «Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, Пельменскую или в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел», — заявил он.

После этих слов депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет России и попросить возбудить против Смольянинова уголовное дело. Первы замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко же назвала артиста «сукиным сыном», который, по ее мнению, будет проклят своей страной.

*Кирилл Мартынов признан Минюстом РФ иностранным агентом

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ГосдумаСледственный комитетМинюст России
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Артур СмольяниновСултан ХамзаевЕлена Драпеко
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