Глава СК поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова

Смольянинов в интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову* сказал, что, если бы ему пришлось участвовать в военной операции, он бы сражался на стороне Украины. «У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно», — пояснил актер.