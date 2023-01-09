Реклама
Новости

Глава СК поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова

Семён Гудошников
Сегодня в 11:02

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Об этом говорится в телеграм-канале СК.

Причиной в ведомстве назвали «ряд заявлений, направленных против России», которые актер сделал «в интервью одному из западных изданий».

Смольянинов в интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову* сказал, что, если бы ему пришлось участвовать в военной операции, он бы сражался на стороне Украины. «У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно», — пояснил актер.

Смольянинов добавил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия». «Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую Республику, Пельменскую или в Хакасскую Республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел», — заявил он.

После этих слов депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет России и попросить возбудить против Смольянинова уголовное дело. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала артиста сукиным сыном, который, по ее мнению, будет проклят своей страной.

* Кирилл Мартынов признан Минюстом РФ иностранным агентом.

расскажите друзьям
теги
Следственный комитетГосдумаМинюст России
люди
Артур СмольяниновАлександр БастрыкинСултан ХамзаевЕлена ДрапекоКирилл Мартынов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»