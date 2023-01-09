Глава СК поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Об этом говорится в телеграм-канале СК.
Причиной в ведомстве назвали «ряд заявлений, направленных против России», которые актер сделал «в интервью одному из западных изданий».
Смольянинов в интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову* сказал, что, если бы ему пришлось участвовать в военной операции, он бы сражался на стороне Украины. «У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно», — пояснил актер.
Смольянинов добавил, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия». «Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую Республику, Пельменскую или в Хакасскую Республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел», — заявил он.
После этих слов депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет России и попросить возбудить против Смольянинова уголовное дело. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала артиста сукиным сыном, который, по ее мнению, будет проклят своей страной.
* Кирилл Мартынов признан Минюстом РФ иностранным агентом.