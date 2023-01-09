Microsoft завершает поддержку Windows 8.1

После намеченной даты техническая помощь и обновления ОС перестанут предоставляться. Microsoft рекомендует обновить устройства до более актуального выпуска Windows. Сделать это можно бесплатно.
Сама операционная система продолжит функционировать, но ее использование может увеличить риски безопасности. Владельцы Windows 8.1, которые не успеют своевременно обновить ОС бесплатно до нового варианта, сделать это уже не смогут.
Windows 8.1 вышла в 2013 году. Как и ее предшественница, Windows 8, она использовала плиточный дизайн, который вызвал критику многих пользователей. Интерфейс был нацелен на адаптацию к мобильным устройствам.
4 марта Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России, после чего российские пользователи столкнулись с проблемами при скачивании ОС Windows. Доступ к ним был восстановлен незадолго до Нового года.