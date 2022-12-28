Microsoft открыла доступ к скачиванию Windows для российских пользователей

4 марта Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России из‑за спецоперации на территории Украины. По словам источника «Известий» в крупном дистрибьюторе, сейчас «коробочные версии с лицензиями в магазинах» либо ввезены в страну по параллельному импорту (например, через Казахстан), либо это «серые» версии.