Microsoft открыла доступ к скачиванию Windows для российских пользователей

Скачать получится Windows 11 версии 22H2 — это самая последняя версия ОС. Также доступны предыдущие версии — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, которые активируются ключом.
«Предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права», — объяснил коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар. Ранее российские пользователи не могли легально переустановить ОС на новое устройство — например, при замене жесткого диска.
При этом эксперты подчеркнули, что Microsoft может запретить активацию, хотя пока россияне могут скачать Windows с ее сайта.
4 марта Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России из‑за спецоперации на территории Украины. По словам источника «Известий» в крупном дистрибьюторе, сейчас «коробочные версии с лицензиями в магазинах» либо ввезены в страну по параллельному импорту (например, через Казахстан), либо это «серые» версии.