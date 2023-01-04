Джереми Реннер опубликовал первый пост после попадания в реанимацию

Американский актер Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза из киновселенной Marvel, опубликовал первый пост после попадания в больницу и перенесенных операций. Он появился в его соцсетях.
Реннер написал: «Спасибо вам всем за добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы набирать текст. Шлю всем вам любовь». За несколько часов публикация набрала порядка 4,2 млн отметок «Мне нравится».
Инцидент произошел 2 января. СМИ сообщали, что актер расчищал дорогу около дома с помощью снегоуборочной машины, пытаясь справиться с последствиями снежного шторма, пронесшегося по Соединенным Штатам.
Машина наехала актеру на ногу, он получил «ортопедические травмы и тупую травму груди», потерял много крови. Точный характер повреждений, однако, не раскрывается.
На вертолете Реннера доставили в больницу, где дважды прооперировали. По данным на вчера, 3 января, его состояние оценивалось как «критическое, но стабильное». Согласно последней информации, он находится в реанимации.