Борис Гребенщиков выпустил альбом «Песни бардов»

Борис Гребенщиков опубликовал альбом с песнями бардов, в который вошли композиции на стихи Булата Окуджавы, Александра Городницкого, Евгения Клячкина и Юрия Кукина. Послушать пластинку можно здесь.
«Песни бардов» поделены на две части. Гребенщиков рассказывал, что на запись альбома у него ушло около 10 лет, при этом его выпуска в планах не было.
«Представляется мне, что в основе всех песен бардов — трагедия человеческой несвободы и реакция на эту трагедию. И то, как это происходило тогда у нас, — картина ясная и мрачная. От болезни несвободы людям хочется бежать, а бежать некуда: по периметру стоят часовые с автоматами. Любой буквальный протест неминуемо приводит за решетку, а в школе детям в пример ставят Павлика Морозова, сдавшего родного отца под расстрел чекистам», — писал музыкант.
В сентябре «Аквариум» выпустил свой 25-й официальный альбом «Дом всех святых». На него попали 15 песен, записанных при участии грузинской группы «Мгзавреби», гитариста Брайана Ино Лео Абрахамса, регги-дуэта Sly & Robbie и других артистов.