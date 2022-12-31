Борис Гребенщиков выпустил альбом «Песни бардов»

«Представляется мне, что в основе всех песен бардов — трагедия человеческой несвободы и реакция на эту трагедию. И то, как это происходило тогда у нас, — картина ясная и мрачная. От болезни несвободы людям хочется бежать, а бежать некуда: по периметру стоят часовые с автоматами. Любой буквальный протест неминуемо приводит за решетку, а в школе детям в пример ставят Павлика Морозова, сдавшего родного отца под расстрел чекистам», — писал музыкант.