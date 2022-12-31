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Борис Гребенщиков выпустил альбом «Песни бардов»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Борис Гребенщиков опубликовал альбом с песнями бардов, в который вошли композиции на стихи Булата Окуджавы, Александра Городницкого, Евгения Клячкина и Юрия Кукина. Послушать пластинку можно здесь.

«Песни бардов» поделены на две части. Гребенщиков рассказывал, что на запись альбома у него ушло около 10 лет, при этом его выпуска в планах не было.

«Представляется мне, что в основе всех песен бардов — трагедия человеческой несвободы и реакция на эту трагедию. И то, как это происходило тогда у нас, — картина ясная и мрачная. От болезни несвободы людям хочется бежать, а бежать некуда: по периметру стоят часовые с автоматами. Любой буквальный протест неминуемо приводит за решетку, а в школе детям в пример ставят Павлика Морозова, сдавшего родного отца под расстрел чекистам», — писал музыкант.

В сентябре «Аквариум» выпустил свой 25-й официальный альбом «Дом всех святых». На него попали 15 песен, записанных при участии грузинской группы «Мгзавреби», гитариста Брайана Ино Лео Абрахамса, регги-дуэта Sly & Robbie и других артистов.

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