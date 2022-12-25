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Борис Гребенщиков записал альбом с песнями бардов

Семён Гудошников
Сегодня в 14:03

Борис Гребенщиков закончил альбом с песнями бардов, сообщил он в фейсбуке*. Пластинка появится на стримингах 31 декабря, композиции с нее можно послушать в новом выпуске программы «Аэростат».

«Я писал этот альбом около 10 лет. Записывался он без всякой мысли его выпустить, просто хотелось записать все эти песни так, как я их пел всю жизнь, а пел я их практически с детства», — отметил музыкант.

На пластинку «Песни Бардов» попали композиции на стихи Булата Окуджавы, Александра Городницкого, Евгения Клячкина и Юрия Кукина.

Представляется мне, что в основе всех песен бардов — трагедия человеческой несвободы и реакция на эту трагедию. И то, как это происходило тогда у нас — картина ясная и мрачная. От болезни несвободы людям хочется бежать, а бежать некуда: по периметру стоят часовые с автоматами. Любой буквальный протест неминуемо приводит за решетку, а в школе детям в пример ставят Павлика Морозова, сдавшего родного отца под расстрел чекистам.

Остается один, классический путь — спасение, побег в незаконную любовь. Но как в нее ни убегай, трагедия никуда не девается: она как чудовищный задник в театре, с колоннами цвета запекшейся крови — страшный дом, в котором происходят все эти истории. И поэтому побег в любовь был как обреченный на неудачу побег из лагеря. И отсюда — трагическая интонация большинства песен бардов
Борис Гребенщиков

В сентябре «Аквариум» выпустил свой 25-й официальный альбом «Дом всех святых». На него попали 15 песен, записанных при участии грузинской группы «Мгзавреби», гитариста Брайана Ино Лео Абрахамса, рэгги-дуэта Sly & Robbie и других артистов.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в Росии экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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