Борис Гребенщиков записал альбом с песнями бардов

Представляется мне, что в основе всех песен бардов — трагедия человеческой несвободы и реакция на эту трагедию. И то, как это происходило тогда у нас — картина ясная и мрачная. От болезни несвободы людям хочется бежать, а бежать некуда: по периметру стоят часовые с автоматами. Любой буквальный протест неминуемо приводит за решетку, а в школе детям в пример ставят Павлика Морозова, сдавшего родного отца под расстрел чекистам.



Остается один, классический путь — спасение, побег в незаконную любовь. Но как в нее ни убегай, трагедия никуда не девается: она как чудовищный задник в театре, с колоннами цвета запекшейся крови — страшный дом, в котором происходят все эти истории. И поэтому побег в любовь был как обреченный на неудачу побег из лагеря. И отсюда — трагическая интонация большинства песен бардов

Борис Гребенщиков