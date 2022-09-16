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«Аквариум» выпустил альбом «Дом всех святых»
Денис Ламехов
Сегодня в 06:00

Российская рок-группа «Аквариум» выпустила «Дом всех святых» — свой 25-й официальный (или как называет такие полноформатники Борис Гребенщиков — «естественный») альбом. Послушать его можно здесь.

На пластинке 15 песен, включая две идентичные абстрактные композиции: «Портал (Вход)» и «Портал (Выход)». Первая открывает альбом, вторая — закрывает. Часть треков Гребенщиков представил в эфире своей программы «Радиостат» в конце августа. Вот как он отзывался о работе:

«Этот альбом складывался долго: в разных краях мира, в разных студиях, с разными прекрасными людьми. Но одно было ясно с самого начала — это не альбом загадочного буквообразования „БГ“, это именно „Аквариум“.

Потому что „БГ“ — это когда кричит душа, когда исповедь, когда бесконечная тьма, когда прощание. „Аквариум“ — это когда мы часть друг друга; когда некому и не с кем расставаться, некому и не с кем прощаться.

„Аквариум“ это то, что дает жизнь свету и тьме; то, что играет в драму жизни, с восторгом подмигивая друг другу сквозь человеческую вуаль — „ты только посмотри, какая фантастика! Смотри, смотри — я несчастен, я влюблен, я умираю, я бессмертен, я тьма, я небо“ — как дети играют, примеряя на себя человеческую жизнь. <…>

Закончить этот альбом стало моим личным крестовым походом: если мы сможем правильно создать этот альбом, может быть, это и будет наш вклад в исцеление раны, нанесенной всем нам».
Борис Гребенщиков
Поэт, музыкант, лидер группы «Аквариум»

Средства на запись пластинки «Аквариум» собирал с помощью краудфандинга. Тогда же музыканты сообщили, что в работе над ней примут участие грузинская группа «Мгзавреби», гитарист Брайана Ино Лео Абрахамс, рэгги-дуэт Sly & Robbie и другие артисты.

Всего помимо двух с половиной десятков «естественных» записей (отсчет ведется с вышедшего в 1981 году «Синего альбома») на счету «Аквариума» — четыре «доисторических», самостоятельно записанных в 1970-х работы, включая совместную с Майком Науменко «Все братья — сестры» (1976).

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