«Аквариум» выпустил альбом «Дом всех святых»

«Этот альбом складывался долго: в разных краях мира, в разных студиях, с разными прекрасными людьми. Но одно было ясно с самого начала — это не альбом загадочного буквообразования „БГ“, это именно „Аквариум“.

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Потому что „БГ“ — это когда кричит душа, когда исповедь, когда бесконечная тьма, когда прощание. „Аквариум“ — это когда мы часть друг друга; когда некому и не с кем расставаться, некому и не с кем прощаться.

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„Аквариум“ это то, что дает жизнь свету и тьме; то, что играет в драму жизни, с восторгом подмигивая друг другу сквозь человеческую вуаль — „ты только посмотри, какая фантастика! Смотри, смотри — я несчастен, я влюблен, я умираю, я бессмертен, я тьма, я небо“ — как дети играют, примеряя на себя человеческую жизнь. <…>

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Закончить этот альбом стало моим личным крестовым походом: если мы сможем правильно создать этот альбом, может быть, это и будет наш вклад в исцеление раны, нанесенной всем нам».

Борис Гребенщиков Поэт, музыкант, лидер группы «Аквариум»