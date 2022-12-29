Вучич отменил состояние повышенной боеготовности в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич отменил состояние повышенной боеготовности вооруженных сил страны. Об этом сообщает ТАСС.
Войска Сербии были переведены в высшую боевую готовность 26 декабря из‑за обострения обстановки на севере Косово и Метохии.
Обстановка в Косово и Метохии накалилась 6 декабря, после того как полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала несколько полицейских по подозрению в военных преступлениях конфликта 1998–1999 годов и терроризме.
Косовский спецназ в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза в Косово начал захватывать избиркомы на севере республики и в Метохии, частично контролируемой косовскими властями.
Сербское население дало отпор косовцам, и те ушли за реку Ибар. Полицейские из Косово вторглись на населенный сербами север края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть города Косовска-Митровицы, а спустя два дня арестовали бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики, серба Деяна Пантича.
В ответ на этот арест 11 декабря косовские сербы начали возводить баррикады на трассах на севере Косово. Косовская полиция заблокировала въезд из центральной Сербии на север края через КПП «Ярине». Александр Вучич назвал этот день самым тяжелым за все время его президентства.
Вучич заявил, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами, а также призвал Приштину сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года. По его словам, сейчас косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного соглашения и действуют по принципу «нам можно все, что и сколько захотим».