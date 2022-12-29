Вучич отменил состояние повышенной боеготовности в Сербии

Вучич заявил, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами, а также призвал Приштину сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года. По его словам, сейчас косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного соглашения и действуют по принципу «нам можно все, что и сколько захотим».