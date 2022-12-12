Косовские сербы возводят баррикады после задержания бывшего полицейского

Сербы начали возводить баррикады на трассах на севере Косово из‑за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Об этом сообщает местное агентство «Вечерние новости».
Пантич, который подал в отставку в ноябре вместе с другими сербскими полицейскими из отделений МВД на севере региона, был задержан 10 декабря на контрольно-пропускном пункте «Ярине». Он пытался въехать в Центральную Сербию, но правоохранители остановили его по подозрению в терроризме.
По данным «Вечерних новостей», больше всего граждан собирается на въезде и выезде из поселка Лепосавич. Несколько сотен человек собрались в месте Рударе близ Звечана, рядом с крестом, как и в Србоваце рядом. Протестующие установили палатки, чтобы дежурить на баррикадах.
В северной части города Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги. Косовская полиция заблокировала въезд из центральной Сербии на север края через КПП «Ярине» — там не пропускают ни автомобили, ни пешеходов.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович считает, что задержание Пантича — это месть премьер-министра Косово Альбина Курти.
«Речь идет о жестокой мести и запугивании со стороны Альбина Курти, который решил начать гонения на сербов-полицейских, которым без оснований и доказательств пытается вменить нечто, с чем они никак не связаны, чтобы запугать всех сербов, которые не хотят терпеть его террор и нарушение соглашений», — цитирует Петковича РИА «Новости».
Курти в свою очередь призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов. В случае отказа со стороны командования альянса он пообещал провести операцию с участием местных силовиков. Президент Сербии Александр Вучич из‑за угрозы применения силы созвал Совет безопасности.
Вучич заявил, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами, а также призвал Приштину сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года. По его словам, сейчас косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного соглашения и действуют по принципу «нам можно все, что и сколько захотим».
Александр Вучич также признался, что 11 декабря стало для него самым тяжелым днем на президентском посту из‑за напряженности в Косово. В эфире Радио и телевидения Сербии он сказал: «Сегодня — для меня, во всяком случае — самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербии или глава правительства Сербии, и, вероятно, предстоит самая тяжелая ночь. Вы увидели другую атмосферу и здесь, в здании [резиденции президента]».