Косовские сербы возводят баррикады после задержания бывшего полицейского

Александр Вучич также признался, что 11 декабря стало для него самым тяжелым днем на президентском посту из‑за напряженности в Косово. В эфире Радио и телевидения Сербии он сказал: «Сегодня — для меня, во всяком случае — самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербии или глава правительства Сербии, и, вероятно, предстоит самая тяжелая ночь. Вы увидели другую атмосферу и здесь, в здании [резиденции президента]».