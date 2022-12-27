Президент Сербии поручил привести войска в высшую боевую готовность

Вооруженные силы Сербии и силы МВД страны приведены в боевую готовность по приказу президента Александра Вучича. Об этом сообщили глава Минобороны страны Милош Вучевич и министр внутренних дел Братислав Гашич, пишет ТАСС.
«Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности <…>. Это нас поднимает на наивысший уровень до действий, которые проводит армия Сербии, защищая территориальную целостность и суверенитет Сербии, защищая всех граждан Сербии и предотвращая погром и террор в отношении сербов, где бы они ни жили», — сказал министр обороны.
Братислав Гашич добавил, что, в свою очередь, перевел в полную боевую готовность подразделения МВД. По его словам, они перейдут под командование начальника Генштаба и «займут позиции, предусмотренные оперативным планом».
Ранее в полную боевую готовность свои вооруженные силы привели власти непризнанного Косово. После этого Вучич пообещал защитить сербов в Косове и Метохии, отметив, что «сделает все, чтобы сохранить мир и стабильность».
В конце ноября Сербия и Косово при содействии ЕС достигли соглашения по деэскалации конфликта. Однако 6 декабря обстановка резко обострилась, косовский спецназ в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза в Косово начал захватывать избиркомы на севере республики и в Метохии, частично контролируемой косовскими властями.
Сербское население дало отпор косовцам, и те ушли за реку Ибар. Полицейские из Косово вторглись на населенный сербами север края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть города Косовска-Митровицы, а спустя два дня арестовали бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики, серба Деяна Пантича.
В ответ на этот арест 11 декабря косовские сербы начали возводить баррикады на трассах на севере Косово. Косовская полиция заблокировала въезд из центральной Сербии на север края через КПП «Ярине». Александр Вучич назвал этот день самым тяжелым за все время его президентства.
Вучич заявил, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами, а также призвал Приштину сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года. По его словам, сейчас косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного соглашения и действуют по принципу «нам можно все, что и сколько захотим».