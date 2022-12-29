Потомки коллекционера добиваются возврата картины Шиле из MoMA. Полотно было присвоено нацистами

Наследники Фрица Грюнбаума, австрийской звезды кабаре еврейского происхождения, добиваются возврата двух принадлежавших ему произведений Эгона Шиле из Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) и Художественного музея Санта-Барбары в Калифорнии. О сюжете рассказывает ArtNews.
Это еще один процесс о реституции в череде подобных. Как и в случае других собирателей искусства, столкнувшихся с преследованием со стороны нацистов в 1930-е и 1940-е, Грюнбаум лишился своего имущества (в том числе и коллекции картин, где было много Шиле) в пользу оккупационного режима. Затем он попал в концлагерь и в 1941 году погиб.
Похожую судьбу разделили, например, коллекционеры Пауль фон Мендельсон-Бартольди и Йоханна Маргарет Штерн-Липпман. Отличались лишь трагические детали.
Потомки Грюнбаума Тимоти Рейф и Давид Френкель подали иски против музеев из‑за акварели Шиле «Проститутка» 1912 года и одного из «Портретов жены художника» (1915), выполненного карандашом. В собрании MoMA находится первая, в Музее Санта-Барбары — вторая.
В судебных документах утверждается, что 81 произведение искусства из коллекции Грюнбаума перешло в собственность нацистов. Согласно иску к MoMA, «Проститутка» была зарегистрирована в каталоге одного из швейцарских аукционных домов в 1956 году — при этом дальнейшие записи о происхождении картины отсутствуют.
Рейф и Френкель обвинили нью-йоркский музей в том, что он не проявил «надлежащей осмотрительности» перед приобретением работы.
В свою очередь, иск против Музея Санта-Барбары гласит, что «Портрет жены художника» находился у неназванного американского торговца искусством с середины 1950-х по 1960-е годы, а затем был незаконно перемещен «в другое место».
Представитель институции сообщил Daily Beast, что музей знал о происхождении рисунка до того, как принял его в коллекцию в качестве подарка от частного дарителя.
Перспективы судебных процессов пока не ясны, однако в 2019-м две работы Эгона Шиле были возвращены Рейфу и Френкелю от лондонского арт-дилера Ричарда Наги после того, как суд вынес решение в их пользу. Речь идет о «Женщине в черном фартуке» (1911) и «Женщине, закрывшей лицо» (1912).