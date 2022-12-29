Потомки коллекционера добиваются возврата картины Шиле из MoMA. Полотно было присвоено нацистами

Это еще один процесс о реституции в череде подобных. Как и в случае других собирателей искусства, столкнувшихся с преследованием со стороны нацистов в 1930-е и 1940-е, Грюнбаум лишился своего имущества (в том числе и коллекции картин, где было много Шиле) в пользу оккупационного режима. Затем он попал в концлагерь и в 1941 году погиб.